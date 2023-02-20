Москва, 20 февраля, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Россия обеспечивала и продолжает обеспечивать мир в Приднестровье, а руководству Молдавии нужно быть осторожней в оценках действий российских миротворцев, находящихся в регионе. Об этом 20 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию, — сказал официальный представитель Кремля. — Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным».

Он отреагировал на выступление ставшего на прошлой неделе премьер-министром Молдавии Дорина Речана. Глава молдавского правительства призвал вывести из Приднестровья российских миротворцев, чтобы можно было «интегрировать» приднестровцев в Молдавию.

Напомним, российские миротворцы в Приднестровье обеспечивают стабильность с 1992 года. Несмотря на то, что они присутствуют в регионе на основании соглашения Москвы, Кишинёва и Тирасполя, представители действующей в Молдавии власти называют это «незаконным».