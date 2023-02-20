Киев, 20 февраля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден с визитом прибыл в Киев. Целью его поездки стали намерение подтвердить приверженность США принципам демократии и желание поддержать Украину.

Andrew Harrer — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Джо Байден

«Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины», — цитирует Байдена его администрация.

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Ранее в ряде украинских тelegram-каналов были опубликованы видеокадры, подтверждающие визит Джо Байдена в Киев, в том числе совместное с Владимиром Зеленским посещение территории монастыря, где находится Михайловский собор, мемориала памяти военнослужащих ВСУ, погибших во время спецоперации. Стоит отметить, что это первый визит американского президента в Киев с начала спецоперации.