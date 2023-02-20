В офисе главы Украины заявили, что Байден пообщался с Зеленским в Киеве наедине

Киев, , 14:05 — REGNUM После представления делегаций президент США Джо Байден пообщался в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским наедине. Об этом 20 февраля сообщает офис президента Украины.

Владимир Зеленский и Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«После представления членов украинской и американской делегаций президенты Украины и США пообщались в формате с глазу на глаз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Зеленский назвал визит Байдена важным сигналом поддержки для Киев и жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после своего визита в Киев президент Соединённых Штатов Джо Байден собирается поехать в Польшу, где у него в том числе намечена встреча с его польским коллегой Анджеем Дудой.