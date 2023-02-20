Киев, 20 февраля, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Визит в Киев американского президента Джо Байдена глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своей публикации 20 февраля в телеграм-канале назвал «стратегическим».

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Владимир Зеленский

Выразив благодарность сопровождавшему Байдена в поездке советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану, Ермак добавил, что сотрудничество с этим американским представителем «всегда даёт мощный результат».

«Поверьте, визит Джо Байдена — стратегический», — заявляет Ермак. Теперь, считает он, «подвисшие» вопросы, вероятно, начнут решаться.

Напомним, ранее украинские власти подтвердили визит Байдена и Салливана в Киев. Завтра, 21 февраля, американцы планировали отправиться в Варшаву на саммит «бухарестской девятки».