Минск, 20 февраля, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Каждый житель Белоруссии должен уметь обращаться с оружием в такое непростое время. Это требуется для того, чтобы суметь защитить свою семью и Родину. Об этом заявил в ходе заседания Совета безопасности 20 февраля президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь как минимум обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну», — заявил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, в стране, помимо армии, МВД, внутренних войск, а также войск территориальной обороны, должно быть создано народное ополчение. Такую задачу он ранее поставил перед министерством обороны РБ.

Как рассказал журналистам после заседания Совбеза его госсекретарь Александр Вольфович, народное ополчение будет участвовать в защите Белоруссии, если возникнет такая необходимость. Он также отметил, что для безопасности страны предпринимаются все меры, в том числе укрепляются и охраняются границы, однако соседние страны, наоборот, усиливают военную активность.

«Мы видим, насколько сегодня происходит милитаризация и повышение военной активности на территории сопредельных государств. Мы видим увеличение количества войск, группировок, количества учений, пролетов разведывательной авиации, и не только со стороны Запада, но и со стороны южной нашей соседки, братской нам некогда Украины», — заявил Вольфович.

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Напомним, на днях Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия будет воевать «вместе с россиянами» против Украины только в том случае, если в ее отношении будет совершена агрессия.