Киев, , 13:51 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прибыл в столицу Украины на поезде в понедельник утром, сообщает корреспондент издания Financial Times Кристофер Миллер 20 февраля.

Джо Байден в Киеве © Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

«Президент США Джо Байден находится в Киеве с необъявленным визитом, где он встречается с Зеленским. <…> В Киев он прибыл на поезде сегодня утром», — написал Миллер на своей странице в социальной сети Twitter.

Ранее украинское издание «Страна. ua» сообщало, что встреча Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоялась в Михайловском соборе в Киеве.

Напомним, что изначально Белый дом сообщал, что Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу. Отмечалось, что путь на поезде занял бы 10 часов.