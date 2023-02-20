Новый Орлеан, США, 20 февраля, 2023, 13:51 — ИА Регнум. В результате стрельбы на параде в Новом Орлеане погиб человек, сообщает телеканал ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Погибший

Ссылаясь на слова начальника местной полиции Ганса Гантьера, при стрельбе в Новом Орлеане погиб человек, ещё четыре пострадали.

«Пострадавший мужчина скончался от полученных травм. Остальные четверо пострадавших, включая несовершеннолетнего <…> находятся в стабильном состоянии», — сообщил начальник местной полиции.

Полиция задержала подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия.

Напомним, стрельба произошла вечером 21 февраля на параде в честь праздника-карнавала Марди Гра, знаменующего начало Великого поста.