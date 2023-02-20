Байден заявил, что после поездки в Киев он направится в Польшу для встречи с Дудой

Вашингтон, , 13:50 — REGNUM После своего визита в Киев президент Соединённых Штатов Джо Байден собирается поехать в Польшу, где у него в том числе намечена встреча с его польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом говорится в заявлении американского лидера, опубликованном 20 февраля на сайте Белого дома.

Зеленский и Байден в Киеве. 20.02.2023 Цитата из видео Зеленский и Байден в Киеве. 2023. Украина

«Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу», — говорится в заявлении.

Кроме того, президент США указал, что он также собирается в ходе своего визита в Польшу выступить с речью о том, как Вашингтон продолжит попытки объединить страны мира для поддержки Киева.

Как передавало ИА REGNUM, ранее прокиевское издание «Страна. ua» сообщило, что президент США Джо Байден провёл в Михайловском соборе в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.