Киев, 20 февраля, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден объявит о поставке на Украину критического вооружения, в том числе боеприпасов, противотанковых и радиолокационных систем. Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Сегодня в Киеве я встречаюсь с [президентом Украины] Зеленским и его командой для расширенного обсуждения нашей поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава США Джо Байден пообещал Украине военную помощь в размере $500 млн и РСЗО HIMARS.