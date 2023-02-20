Москва, , 13:47 — REGNUM Западные санкции в отношении российской нефти не помешали компаниям России увеличить объём нефтепереработки, пишет 20 февраля «Коммерсантъ».

Московский нефтеперерабатывающий завод © Алексей Майшев/РИА Новости

С начала этого месяца объём переработки нефти российскими компаниями увеличен до 787 тысяч тонн в сутки (на один процент) — вопреки введённому Евросоюзом эмбарго на импорт нефтепродуктов из России.

Эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем месяце, полагают эксперты. При этом с марта Россия намерена приблизительно на пять процентов сократить добычу нефти (на 500 тысяч баррелей в сутки).

Напомним, с 5 февраля потолок цен на российские нефтепродукты ввели страны ЕС, страны G7 и ещё восемь присоединившихся к ним стран. Двумя месяцами ранее ЕС, G7 и Австралия ввели потолок цен на нефть, поставляемую морем.

Также с 5 февраля начало действовать эмбарго на поставки российских нефтепродуктов в страны Европейского союза.

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