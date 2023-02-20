Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Соединенные Штаты Америки на этой неделе введут новые санкции против людей и организаций, связанных со специальной военной операцией России на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Белого дома 20 февраля.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Позднее на этой неделе мы объявим о новых санкциях против элит и компаний, «подпитывающих боевую машину России», — говорится в официальном заявлении, опубликованном на фоне визита Джо Байдена в Киев.

Также Вашингтон пообещал Киеву новую поставку военной помощи, включающую в себя машины реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, снаряды для артиллерии, противотанковые системы, а также радары. Весь новый пакет военной помощи, как передает Reuters, оценивается в 500 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в Киеве состоялась в Михайловском соборе.

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