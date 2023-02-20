Киев, 20 февраля, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля официально уведомил о прибытии в Киев своего американского коллеги Джо Байдена. Вначале фото с рукопожатием Зеленского и Байдена появилось на ресурсах украинских властей, потом последовало официальное заявление Белого дома, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gage Skidmore Джо Байден

Ранее интернет облетели кадры прогулки Зеленского и Байдена по Киеву под звук сирен воздушной тревоги. Зеленский заявил, что визит Байдена в Киев — очень важное проявление поддержки для всех украинцев. Украинские СМИ утверждают, что американский президент объявит о новом пакете военной помощи на $500 млн, в который входит передача Украине самолетов F-16 и ракет ATACMS. Также Байден известит о новых антироссийских санкциях.

Официально визит главы Белого дома на Украину не анонсировался. В заявлении Белого дома по поводу поездки Байдена в Киев, в частности, сказано: «За последний год Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой, и эта поддержка будет продолжаться».

Зеленский заявил, что обсудил с Байденом в Киеве вопрос о дальнобойных вооружениях, информирует Reuters. Любопытно, что Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе (ПЦУ).

«Кто же из них православный?» ― задалась вопросом в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как они открыто говорят нам, что воюют не только с государством Российским, но и с Русской православной церковью», — считает историк Александр Дюков.

После Киева Байден намерен посетить Польшу. В заявлении Белого дома сказано, что там американский президент расскажет, как США «будут продолжать объединять мир в поддержку народа Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля президент США Джо Байден провёл в Михайловском соборе в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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