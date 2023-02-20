Киев, , 13:37 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил в Киеве, что Украина получит военную помощь в размере $500 млн, сообщает Reuters.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ожидается, что о военной помощи объявят во вторник, 21 февраля.

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По данным агентства, новый пакет американской военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявления СМИ о визите Байдена на Украину.