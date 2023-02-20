В Сети появились кадры столкновения трёх легковых автомобилей на Крымском мосту

Керчь, Крым, , 13:35 — REGNUM Видеозапись момента столкновения трёх автомобилей на Крымском мосту, в результате чего погибли три человека и было остановлено движение по мосту, опубликовал 20 февраля телеграм-канал «Mash на волне».

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

На выложенных в интернет кадрах, снятых с камер наблюдения, запечатлено, как двигающийся по полосе встречного движения на Крымском мосту легковой автомобиль сталкивается с двигающимся ему навстречу микроавтобусом, и ещё одна легковая машина после этого сталкивается с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выезд на встречную полосу одного из автомобилей, вероятно, стал причиной дорожной аварии на Крымском мосту