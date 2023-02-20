Керчь, Крым, 20 февраля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Видеозапись момента столкновения трёх автомобилей на Крымском мосту, в результате чего погибли три человека и было остановлено движение по мосту, опубликовал 20 февраля телеграм-канал «Mash на волне».

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

На выложенных в интернет кадрах, снятых с камер наблюдения, запечатлено, как двигающийся по полосе встречного движения на Крымском мосту легковой автомобиль сталкивается с двигающимся ему навстречу микроавтобусом, и ещё одна легковая машина после этого сталкивается с ними.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что выезд на встречную полосу одного из автомобилей, вероятно, стал причиной дорожной аварии на Крымском мосту