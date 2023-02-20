Брюссель, 20 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сомневается, что главы МИД стран ЕС, обсуждающие в Брюсселе условия десятого пакета антироссийских санкций, смогут договориться в течение 20 февраля. Об этом он сообщил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Я не уверен, что мы завершим согласование десятого пакета, но мы продолжаем работать», — сказал Боррель.

Окончательное согласование очередных антироссийских санкций запланировано на 22 февраля. Их намерены объявить и ввести в действие к годовщине начала спецоперации по денацификации Украины 24 февраля.

Напомним, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет согласован только в случае единогласного одобрения всех представителей стран, входящих в ЕС. Если это произойдёт, то далее полагается техническая процедура, в ходе которой ограничения опубликуют на официальных площадках. Тогда санкции вступят в силу.