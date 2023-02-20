Москва, 20 февраля, 2023, 13:28 — ИА Регнум. В Министерстве обороны РФ рассказали о подвиге ефрейтора Павла Ионченко при выполнении боевых задач в зоне спецоперации. Военнослужащий уничтожил огневую точку ВСУ. Его мотострелковая бригада получила звание гвардейской за подвиги таких бойцов, как Ионченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Как отмечено в сообщении, ефрейтор Ионченко «прицельным огнем уничтожил огневую точку украинских боевиков, зарядив в свой пулемёт «двухтысячную» ленту», когда потребовалось действовать отважно и решительно.

Противник не выдержал такого напора и бежал, а некоторые украинские военные сдались в плен. За массовый героизм и отвагу военнослужащих данной мотострелковой бригады она получила звание гвардейской.