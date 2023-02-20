Москва, , 13:25 — REGNUM На сообщения СМИ о визите президента США Джо Байдена на Украину отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

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В своём телеграмм-канале она разместила фотографию, на которой Байден запечатлён с президентом Украины Владимиром Зеленским в стенах Михайловского собора в Киеве.

«Кто же из них православный?» ― задалась вопросом российский дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в одной из соцсетей заявил, что президент США Джо Байден якобы прибыл в Киев. При этом позднее он уточнил, что это его личное мнение, а не подтверждённая информация.

20 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны» сообщил, что центр Киева перекрыт, предположительно, из-за приезда иностранной делегации.