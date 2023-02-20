Захарова сыронизировала над встречей Байдена с Зеленским в Киеве
Москва, 20 февраля 2023, 13:25 — REGNUM На сообщения СМИ о визите президента США Джо Байдена на Украину отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Читайте также: Журналист Bild: Байден прибыл в Киев
В своём телеграмм-канале она разместила фотографию, на которой Байден запечатлён с президентом Украины Владимиром Зеленским в стенах Михайловского собора в Киеве.
«Кто же из них православный?» ― задалась вопросом российский дипломат.
Ранее по теме: Центр Киева перекрыли из-за приезда иностранной делегации
Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в одной из соцсетей заявил, что президент США Джо Байден якобы прибыл в Киев. При этом позднее он уточнил, что это его личное мнение, а не подтверждённая информация.
20 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны» сообщил, что центр Киева перекрыт, предположительно, из-за приезда иностранной делегации.