Байден провёл встречу с Зеленским в Михайловском соборе в Киеве — СМИ

Киев, , 13:22 — REGNUM Президент США Джо Байден провёл в Михайловском соборе в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 20 февраля сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Зеленский и Байден в Киеве. 20.02.2023 Цитата из видео Зеленский и Байден в Киеве. 2023. Украина

«Байден с Зеленским в Киеве. Михайловский собор», — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография, где Байден и Зеленский в сопровождении ряда лиц запечатлены на фоне стены с изображением религиозного характера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что президент США Джо Байден прибыл в Киев.