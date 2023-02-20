Киев, 20 февраля, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл в Михайловском соборе в Киеве встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 20 февраля сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Цитата из видео Зеленский и Байден в Киеве. 2023. Украина Зеленский и Байден в Киеве. 20.02.2023

«Байден с Зеленским в Киеве. Михайловский собор», — говорится в сообщении, к которому прикреплена фотография, где Байден и Зеленский в сопровождении ряда лиц запечатлены на фоне стены с изображением религиозного характера.

Как передавало ИА REGNUM, ранее журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что президент США Джо Байден прибыл в Киев.