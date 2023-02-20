Грозный, , 13:19 — REGNUM Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками Народной милиции ЛНР взяли под контроль железную дорогу на Северск. После ожесточенных боев, которые велись не один день, им удалось занять стратегически важную высоту в районе Белогоровки, взять под контроль пять километров вдоль линии соприкосновения и выход на железную дорогу. Об этом 20 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Благодаря успешным действиям российских военных, ВС РФ получили «значительное преимущество на этом участке фронта», подчеркнул глава Чечни.

Напомним, город Северск находится в Артемовском районе Донецкой области. Взятие под контроль железной дороги на Северск открывает путь для дальнейшего продвижения ВС РФ в ДНР.

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