Грозный, 20 февраля, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Военнослужащие ВС РФ совместно с сотрудниками Народной милиции ЛНР взяли под контроль железную дорогу на Северск. После ожесточенных боев, которые велись не один день, им удалось занять стратегически важную высоту в районе Белогоровки, взять под контроль пять километров вдоль линии соприкосновения и выход на железную дорогу. Об этом 20 февраля сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Благодаря успешным действиям российских военных, ВС РФ получили «значительное преимущество на этом участке фронта», подчеркнул глава Чечни.

Напомним, город Северск находится в Артемовском районе Донецкой области. Взятие под контроль железной дороги на Северск открывает путь для дальнейшего продвижения ВС РФ в ДНР.