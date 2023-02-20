Киев, 20 февраля, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Нидерланды смогут передать системы Patriot Киеву не позднее, чем через два месяца, причем Амстердам намерен дождаться, когда это вооружение начнут передавать Германия и США. Об этом, как передаёт 20 февраля издание «Европейская правда», сообщил журналистам премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК Patriot

«Сейчас происходит обучение персонала в Нидерландах, поскольку украинским солдатам нужно время, чтобы управлять этими системами», — добавил Рютте.

Он также сообщил, что в Амстердаме рассматривают вопрос обучения пилотов ВСУ в Нидерландах, но окончательное решение ещё не было принято. По мнению премьер-министра, пока лучше по этой теме «сохранить тишину».

Напомним, Рютте 17 февраля посетил Киев, где провёл совместную пресс-конференцию с украинским президентом Владимиром Зеленским. На ней Зеленский призвал поставлять на Украину вооружения без каких-либо табу.