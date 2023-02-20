Ульяновск, 20 февраля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в Ульяновск посетил авиазавод «Авиастар», пообщался с работниками и наградил пятерых сотрудников предприятия за вклад в развитие отечественного авиастроения.

Фото пресс-службы филиала ПАО «ИЛ-Авиастар» Леонид Слуцкий наградил сотрудников предприятия

«Авиастар» специализируется на производстве транспортных самолетов Ил, среди которых главный тяжелый транспортный самолет российской армии — Ил-76. Предприятие также принимает участие в создании новейшего магистрального самолета МС-21.

В беседе с рабочими лидер ЛДПР отметил, что сейчас, когда российские военные отстаивают на передовой «право жить в таком обществе, которое мы сами считаем справедливым», для победы важна консолидация всего народа.

«Запад обещал лишить нас авиации. Вы делом доказали, что наши самолеты — одни из лучших в мире, — сказал лидер думской фракции. — Все, кто сейчас самоотверженно трудятся на производствах, — главная общественная сила страны».

Фото Родиона Севостьянова Леонид Слуцкий

«Авиастар» — крупнейшее в России предприятие по выпуску авиационной техники. На заводе трудятся порядка 10 тысяч человек. В настоящее время «Авиастар» перешел на круглосуточный режим работы.

«В такие минуты чувствуем, что мы не одни, что наш труд видят, что действительно все вместе приближаем нашу победу», — поделился один из награжденных работников, сборщик-клепальщик цеха 275 Михаил Зиновьев.

Слуцкий отметил, что сегодня трудовые коллективы по всей России работают в три смены, в выходные дни.

Фото пресс-службы филиала ПАО «ИЛ-Авиастар» Лидер ЛДПР пообщался с работниками авиазавода «Авиастар»

«От событий ближайших месяцев зависит дальнейшая история нашего Отечества, жизнь наших детей», — сказал лидер партии.