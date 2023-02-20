Блинкен: США контактируют с МАГАТЭ из-за сообщений об обогащении уран Ираном до 84%

Анкара, , 13:14 — REGNUM Из-за сообщений о том, что Ираном получил обогащённый до 84% уран, Соединённые Штаты находятся в тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и странами «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания). Об этом 20 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

МАГАТЭ © CHRISTIAN BRUNA/EPA/TASS

«Я видел эти сообщения. Мы поддерживаем тесные контакты с МАГАТЭ и партнерами из «евротройки», — сказал он.

Также Блинкен уточнил, что Вашингтон занимается получением более подробной информацией по этому поводу, и отметил, что сможет сказать больше, когда он будет располагать таковой.

«Но, разумеется, это будет очень серьезный вопрос», — добавил американский госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МАГАТЭ заявили, что международные наблюдатели якобы обнаружили в Иране уран, обогащённый до 84%. Такой уровень чистоты близок к такому, который уже позволяет создавать ядерное оружие.