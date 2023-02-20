Анкара, 20 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Из-за сообщений о том, что Иран получил обогащённый до 84% уран, Соединённые Штаты находятся в тесном контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и странами «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания). Об этом 20 февраля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

CHRISTIAN BRUNA/EPA/TASS МАГАТЭ

«Я видел эти сообщения. Мы поддерживаем тесные контакты с МАГАТЭ и партнерами из «евротройки», — сказал он.

Также Блинкен уточнил, что Вашингтон занимается получением более подробной информации по этому поводу, и отметил, что сможет сказать больше, когда он будет располагать таковой.

«Но, разумеется, это будет очень серьезный вопрос», — добавил американский госсекретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МАГАТЭ заявили, что международные наблюдатели якобы обнаружили в Иране уран, обогащённый до 84%. Этот уровень чистоты близок к такому, который уже позволяет создавать ядерное оружие.