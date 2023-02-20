Тегеран, 20 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи в ходе пресс-конференции в Тегеране 20 февраля назвал Соединенные Штаты Америки виновником несостоявшегося обмена заключенными.

(сс) TayebMEZAHDIA Тюрьма

«Мы обсуждали возможность обмена заключенными, но из-за вероломства США реализовать ее не удалось. Иран стремится освободить своих граждан, находящихся под стражей в США», — цитирует иранского дипломата агентство Tasnim.

Также Насер Канани Чафи положительно оценил роль Катара в ирано-американских переговорах по обмену заключенными.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS заявлял, что обеспечение Тегерана современными российскими истребителями «увеличит угрозу, которую в себе несет Иран».