Москва, 20 февраля, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы военной разведки в зоне спецоперации. Видео появилось в телеграм-канале оборонного ведомства.

Цитата из видео. Министерство обороны России Работа военной разведки в зоне проведения СВО

В министерстве уточнили, что разведывательное подразделение ЮВО уничтожило диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в южном секторе зоны спецоперации. Обнаружить противника, укрывшегося в канаве под полевой дорогой, удалось с помощью квадрокоптера.

«К противнику оперативно была направлена сводная штурмовая группа, которая под прикрытием БТР-82А выдвинулась к указанной точке и приступила к штурму», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Вознесеновка со стороны ВСУ.