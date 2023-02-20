Донецк, , 13:01 — REGNUM С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля 2022 года в результате обстрелов украинских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 4400 мирных жителей, включая одного ребенка. Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Последствия обстрела Донецка Александр Погожев © ИА REGNUM

«За 368 дней эскалации на территории в границах до начала СВО погибло 662 гражданских лица, в том числе 26 детей. На освобожденной в ходе СВО территории погибли 3778 гражданских лиц, в том числе 106 детей. Всего: 4440, в том числе детей — 132», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 4125 мирных жителей, включая 265 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ряд населённых пунктов в ДНР, включая столицу региона — Донецк, был обстрелян со стороны вооружённых формирований Украины.