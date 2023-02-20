Песков рассказал о подготовке Путина к посланию Федеральному собранию

Москва, , 13:01 — REGNUM В графике президента России Владимира Путина на 20 февраля нет публичных мероприятий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Михаил Метцель/РИА Новости

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Официальный представитель Кремля пояснил, что российский лидер завершает работу над посланием Федеральному собранию.

«Вы знаете, завтра в полдень в Гостином дворе он огласит это послание. Сегодня ведётся подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано», ― подчеркнул Песков.

Он напомнил, что, как правило, «готовя текст послания, президент осуществляет многочисленные контакты с вице-премьерами, с министрами, руководителями профильных ведомств, уточняя те или иные моменты, согласовывая позиции».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в полдень президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию. Основной акцент в обращении будет сделан на текущей политической ситуации. Глава государства уделит особое внимание спецоперации, а также затронет темы экономики и социальной сферы.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на послании российского лидера Федеральному собранию будут присутствовать зарубежные СМИ, которые представляют дружественные страны. При этом, по его словам, представители прессы из недружественных стран смогут посмотреть послание в прямом эфире по любому каналу.