Назрань, Ингушетия, 20 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. В Ингушетии произошел взрыв газа на стройке в городе Назрани. В результате инцидента пострадали три человека. Об этом 20 февраля сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По данным ведомства, о том, что в подвальном помещении двухэтажного строящегося объекта по ул. Центральная произошел хлопок газовоздушной смеси, в дежурную смену сообщили в 11:08 мск.

«По прибытии на место происшествия было обнаружено, что произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате пострадало три человека», — говорится в сообщении МЧС.

Все пострадавшие госпитализированы в республиканскую больницу. Об их состоянии ничего не сообщается. На месте происшествия работают силы МЧС.

На днях в Ингушетии начата проверка прокуратуры по факту отравления угарным газом 17 февраля 2023 года матери и ее малолетнего ребенка в сельском поселении Долаково. По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы.