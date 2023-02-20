Москва, , 13:13 — REGNUM Мужчину с тяжелой травмой позвоночника доставили в медпункт аэропорта. Сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Самолеты на территории международного аэропорта Внуково © Валерий Шарифулин/ТАСС

Инцидент произошел 18 февраля в отстойнике аэропорта Внуково. Во время работ на самолете представитель турецких авиалиний сорвался с четырехметровой высоты и упал на спину. В результате падения гражданин Турции сильно повредил позвоночник. С подозрениями на перелом мужчину доставили в местный медпункт.

По данному факту полиция аэропорта проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.