Москва, 20 февраля, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Мужчину с тяжелой травмой позвоночника доставили в медпункт аэропорта, сообщил источник ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Валерий Шарифулин/ТАСС Самолеты на территории международного аэропорта «Внуково»

Инцидент произошел 18 февраля в отстойнике аэропорта «Внуково». Во время работ на самолете представитель турецких авиалиний сорвался с четырехметровой высоты и упал на спину. В результате падения гражданин Турции сильно повредил позвоночник. С подозрениями на перелом мужчину доставили в местный медпункт.

По данному факту полиция аэропорта проводит проверку, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.