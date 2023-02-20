Киев, , 13:00 — REGNUM Во всех областях Украины во второй половине дня 20 февраля объявили воздушную тревогу.

В 12:34 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Воздушная тревога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В 12:35 мск этот режим ввели в Киевской, Житомирской, Волынской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Львовской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Затем, в 12:36 мск, воздушную тревогу объявили в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. В 12:37 мск этот режим ввели в Одесской и Сумской областях.