Киев, 20 февраля, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Во всех областях Украины во второй половине дня 20 февраля объявили воздушную тревогу.

В 12:34 мск воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

В 12:35 мск этот режим ввели в Киевской, Житомирской, Волынской, Кировоградской, Черниговской, Черновицкой, Львовской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской областях.

Затем, в 12:36 мск, воздушную тревогу объявили в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областях. В 12:37 мск этот режим ввели в Одесской и Сумской областях.