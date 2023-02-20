Журналист Bild: Байден прибыл в Киев
Киев, 20 февраля 2023, 12:55 — REGNUM Президент США Джо Байден якобы прибыл в Киев. Об этом 20 февраля сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в одной из соцсетей.
«Байден в Киеве», — написал он в своём сообщении.
При этом позднее Репке уточнил в другом сообщении, что это его личное мнение, а не подтвержденная информация.
Отметим, официальных подтверждений на тему возможного визита американского президента в Киев на данный момент не поступало.