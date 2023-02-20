Журналист издания Bild заявил, что Байден прибыл в Киев

Киев, , 12:55 — REGNUM Президент США Джо Байден якобы прибыл в Киев. Об этом 20 февраля сообщил журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке на своей странице в одной из соцсетей.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Байден в Киеве», — написал он в своём сообщении.

При этом позднее Репке уточнил в другом сообщении, что это его личное мнение, а не подтвержденная информация.

Отметим, официальных подтверждений на тему возможного визита американского президента в Киев на данный момент не поступало.