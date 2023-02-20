Анкара, , 13:02 — REGNUM Соединённые Штаты будут помогать Турции восстановиться после землетрясения. Об этом заявил на пресс-конференции прибывший в Анкару госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая вместе с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

«Мы будем с вами столько, сколько потребуется, чтобы восстановиться и отстроиться», — сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что прибыл в Анкару, чтобы поддержать Турцию. По словам американского чиновника, США начали помогать республике якобы уже через несколько часов после разрушительного землетрясения.

Блинкен также сообщил, что общий вес гуманитарной помощи, направленной США в Турцию, составил 800 тыс. кг.

Напомним, 19 февраля в Госдепе США заявили, что планируется направить в Турцию дополнительную гуманитарную помощь на сумму $100 млн.

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