В Турции опровергли данные о передаче РФ электроники для оборонной промышленности

Анкара, , 12:50 — REGNUM В Турции опровергли информацию о передаче России электронных изделий для оборонной промышленности. О том, что эти данные неверны, заявил 20 февраля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Утверждения о том, что мы передали России электронные изделия, которые могут быть использованы в оборонной промышленности, не соответствуют действительности», — заявил министр.

Он также пообещал, что власти страны примут меры, если будут обнаружены какие-либо нарушения в данном направлении.

Ранее о том, что Вашингтон предупредил Турцию о недопустимости экспорта в Россию микрочипов и другой электронной продукции, которая используется в оборонной промышленности, написало агентство Reuters. В США пригрозили Анкаре санкциями, в случае если эта информация будет подтверждена.

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