Москва, , 12:48 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил искренние соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве из-за наводнений в штате Сан-Паулу, сообщает сайт Кремля.

Наводнение © Luciano Brew/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди, прошедшие в выходные в Сан-Паулу, привели к гибели 36 человек. Пострадавший от природных катаклизмов регион посетит президент Бразилии.