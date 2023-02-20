Песков: на послание Путина приглашены участники спецоперации

Москва, , 12:46 — REGNUM На оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на 21 февраля, приглашены участники специальной военной операции. Об этом 20 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что состав гостей «достаточно традиционный» ― это сенаторы и депутаты.

«Естественно, это депутаты и сенаторы. Будут участники специальной военной операции, много других представителей», ― отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин огласит своё послание Федеральному собранию в Гостином дворе 21 февраля. Запланированное на этот же день заседание Госдумы перенесено на 22 февраля.

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По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства в послании сделает акцент на текущей политической ситуации. Он уделит особое внимание спецоперации, а также затронет темы экономики и социальной сферы.