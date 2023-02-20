Киев, , 12:43 — REGNUM Проблемы с передвижением по Киеву и невозможность проехать по центру города связаны с готовящимся 20 февраля приездом директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой. Об этом написал в запрещённой в РФ соцсети депутат Рады Украины Дубинский.

«Виновница гигантских пробок в столице — директор МВФ Кристалина Георгиева», — сообщает украинский депутат. Он добавил, что финансовый комитет опять будет «показательно раздевать украинскую экономику, обессиленную войной».

Напомним, ранее был перекрыт центр Киева, где образовались огромные пробки. Украинские паблики сообщают, что у Михайловского собора в Киеве выставили почётный караул.

Читайте ранее в этом сюжете: Центр Киева перекрыли из-за приезда иностранной делегации