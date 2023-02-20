Песков: Путин 20 февраля готовится к оглашению послания Федеральному собранию

Москва, , 12:41 — REGNUM На понедельник, 20 февраля, у президента России Владимира Путина не запланировано мероприятий публичного характера, так как он ведёт подготовку к оглашению своего послания Федеральному собранию. Об этом 20 февраля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин работает над посланием… Сегодня ведётся подготовка, каких-то публичных мероприятий не запланировано», — сказал представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в ходе подготовки текста послания глава Российского государства чаще всего многократно контактирует с заместителями председателя правительства, министрами и руководителями профильных ведомств для уточнения каких-либо моментов и согласования позиций.

Отметим, оглашение послания президента России Федеральному собранию должно состояться 21 февраля и начаться в 12:00 мск.