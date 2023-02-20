Москва, 20 февраля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции объяснил высокий уровень доверия Владимиру Путину консолидацией общества вокруг президента, несмотря на давление извне.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Самое главное — это тот ответственный момент, через который мы все проходим, момент очень сложный. Но общество консолидируется, и консолидируется вокруг президента», — сказал пресс-секретарь в беседе с журналистами.

Также Песков отметил, что, несмотря на все внешнее давление, российская экономика не только устояла, но и по некоторым направлениям успешно перешла в фазу развития.

Напомним, в пятницу, 17 февраля, Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о том, что Владимиру Путину доверяют более 79% граждан. При этом около 16,7% опрошенных придерживаются противоположной позиции.