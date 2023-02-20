Москва, , 12:44 — REGNUM Россия длительное время выполняла функцию миротворца в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) и продолжит выполнять её дальше. Об этом 20 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он отреагировал на заявление нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана, заявившего, что ПМР нужно «демилитаризировать» за счёт вывода российских миротворцев, а после этого «интегрировать» регион в Молдавию.

«Россия была и есть весьма ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным», — сказал Песков.

Напомним, представители действующей власти Молдавии регулярно без обоснований заявляют, что нахождение российских миротворцев в Приднестровье якобы дестабилизирует ситуацию в регионе. При этом миротворцы уже более 30 лет не допускают вновь разгореться конфликту и находятся в ПМР на основании соглашения Москвы, Кишинёва и Тирасполя.

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