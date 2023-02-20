Москва, 20 февраля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Отношения между Россией и Молдавией и так носят весьма напряжённый характер, а отсутствие конструктивизма только вредит им. Так прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявление нового премьер-министра Молдавии о том, что российские войска должны покинуть Приднестровье.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, скатывается в антироссийскую истерию», — считает Песков.

Как напомнил представитель Кремля, сама Россия всегда была «ответственной стороной в приднестровских делах» и продолжает таковой оставаться.

Напомним, на днях новый премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что российским военным нужно покинуть Приднестровье, и призвал к его демилитаризации. По его мнению, население региона нуждается «в социальной и экономической интеграции с Молдовой».