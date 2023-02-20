Москва, 20 февраля, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции (СВО) на Украине будут присутствовать завтра, 21 февраля, на оглашении послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, также его посетят депутаты и сенаторы, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, иностранных журналистов приглашать не будут, передает корреспондент ИА REGNUM. Также он прокомментировал другие актуальные темы, в частности — заявление руководства Молдавии по Приднестровью.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

Журналистов интересовало отношение Кремля к заявлению премьер-министра Молдавии Дорина Речана о демилитаризации Приднестровья и интеграции его жителей. Песков напомнил, что молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском.

«Сама Россия была и есть весьма ответственной страной, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять функции», — считает Песков. «Молдавским визави» он порекомендовал быть весьма осторожными с заявлениями.

Давая оценку высокому рейтингу Владимира Путина, представитель Кремля отметил, что общество консолидируется вокруг президента. «Несмотря на давление извне, все-таки в стране сохраняется макро — и микростабильность, экономика стоит твердо на ногах, по некоторым направлениям перешла в фазу развития», — пояснил Песков.

Говоря о ближайших рабочих планах российского президента, Дмитрий Песков отметил вероятность встречи Владимира Путина с главой канцелярии по иностранным делам ЦК компартии Китая Ван И. По словам представителя Кремля, китайский политик будет находиться с визитом в Москве.

«Российско-китайские отношения носят очень многоплановый, союзнический характер, повестка понятна и весьма обширна, есть о чем говорить», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Приднестровье будет демилитаризовано, заявил премьер-министр Молдавии Дорин Речан. По его словам, когда российские войска уйдут с этой территории, необходимо будет интегрировать жителей региона экономически и социально».

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