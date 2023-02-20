Москва, , 12:35 — REGNUM Кремль не исключает встречу президента Российской Федерации Владимира Путина с заведующим канцелярией комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на встрече с журналистами 20 февраля.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы не исключаем встречу господина Ван И с президентом. Он действительно будет находиться в Москве», — сказал Песков, отметив, что повестка дня обширна и есть о чем говорить.

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Дмитрий Песков добавил, что российско-китайские отношения носят многоплановый, союзнический характер.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что поездка Ван И в Москву нужна для продвижения двусторонних отношений.