Белгород, 20 февраля, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка в Белгородской области вновь подверглось обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 20 февраля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Повторные прилеты в Новой Таволжанке. ВСУ обстреливают бытовой корпус птицефабрики», — написал он в своём сообщении.

Также Гладков подчеркнул, что всех сотрудников указанного предприятия уже эвакуировали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате артиллерийского обстрела села Новая Таволжанка в Белгородской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница.