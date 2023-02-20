Москва, , 12:25 — REGNUM Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук, который в своём новом клипе выразил протест против специальной военной операции ВС России на Украине, вызвал негодование у пользователей Сети.

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В клипе, который певец выпустил с музыкантом Дмитрием Емельяновым на песню «Родина, вернись домой», на фоне кадров с боевыми действиями Шевчук поёт про «тёмный век» и задаёт Богу вопрос, как же всё случилось.

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Режиссёром клипа, помимо самого лидера группы ДДТ, выступил Александр Котт. Клип уже набрал почти 620 тысяч просмотров.

Пользователи Сети с разочарованием восприняли новую композицию певца, отметив, что в песне «музыки нет, одни эмоции и призывы «возвращаться домой».

«С детства с его песнями, все наизусть… а тут…» ― посетовал один из комментаторов.

Другой напомнил, что такая антироссийская позиция у Шевчука была изначально и удивляться здесь нечему.

«Это его позиция всю жизнь, чего всё подорвались?» ― цитирует Pravda.ru пользователя Сети.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года Советский районный суд города Уфы признал виновным лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука в совершении административного правонарушения о дискредитации Вооружённых сил России и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В суде было установлено, что весной прошлого года на концерте группы в Уфе Шевчук произнёс речь, в которой содержались публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооружённых сил России. Музыкант подал апелляцию на приговор, однако Верховный суд Башкирии её не удовлетворил.