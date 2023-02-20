Симферополь, , 12:26 — REGNUM Выезд на встречную полосу одного из автомобилей, вероятно, стал причиной дорожной аварии на Крымском мосту, сообщили 20 февраля в региональном управлении МВД РФ.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал двигавшийся со стороны Крыма в сторону Краснодарского края автомобиль ВАЗ-2112, за рулём которого находился водитель 1996 года рождения.

Этот автомобиль столкнулся на встречке с Hyundai Starex. Затем с этими авто столкнулся ВАЗ-2106. Погибли в результате водитель ВАЗ-2112 и двое пассажиров, водитель иномарки госпитализирован.

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